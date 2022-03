Since Russia invaded Ukraine on Feb. 24, artists around the world have created poignant murals to support Ukraine. Here's how artists have depicted the war across continents:

Paris

Chesnot | Getty Images

Chesnot | Getty Images

Chesnot | Getty Images

Chesnot | Getty Images

Joel Saget | AFP | Getty Images

Chesnot | Getty Images

Rome

Andrea Ronchini | Nurphoto | Getty Images

Marilla Sicilia | Mondadori Portfolio | Getty Images

Andrea Ronchini | Nurphoto | Getty Images

Sofia, Bulgaria

Buenos Aires, Argentina

Juan Mabromata | AFP | Getty Images

Barcelona, Spain

Paco Freire | Lightrocket | Getty Images

Paco Freire | Lightrocket | Getty Images

Gdansk, Poland

Mateusz Slodkowski | Lightrocket | Getty Images

Michal Fludra | Nurphoto | Getty Images

Poznan, Poland

Piotr Skornicki | Reuters

Cardiff, Wales

Huw Fairclough | Getty Images

Prague

Michal Cizek | AFP | Getty Images

London

Hesther Ng | Lightrocket | Getty Images

Krakow, Poland

Beata Zawrzel | Nurphoto | Getty Images

Los Angeles