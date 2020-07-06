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Severe Thunderstorm Warnings for Hartford, Windham and Tolland Counties

NBCUniversal, Inc.

Severe thunderstorm warnings have been issued for Hartford, Windham and Tolland counties Monday.

The warnings are in effect through 8:15 p.m.

Small hail and damaging winds are possible.

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SEVERE THUNDERSTORM WARNING

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BOSTON/NORTON HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHWESTERN WINDHAM COUNTY IN NORTHERN CONNECTICUT...
  TOLLAND COUNTY IN NORTHERN CONNECTICUT...
  NORTHEASTERN HARTFORD COUNTY IN NORTHERN CONNECTICUT...
  SOUTHEASTERN HAMPDEN COUNTY IN WESTERN MASSACHUSETTS...

* UNTIL 815 PM EDT.

* AT 709 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER WINDSOR,
  MOVING EAST AT 20 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT WIND DAMAGE TO TREES AND POWER LINES. MINOR HAIL 
           DAMAGE TO VEHICLES IS POSSIBLE.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  HARTFORD, MANCHESTER, EAST HARTFORD, ENFIELD, VERNON, WINDSOR,
  MANSFIELD, SOUTH WINDSOR, BLOOMFIELD, SUFFIELD, ELLINGTON, TOLLAND,
  WINDSOR LOCKS, COVENTRY, STAFFORD, SOMERS, EAST WINDSOR, MONSON,
  WILLINGTON AND EAST GRANBY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

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